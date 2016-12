In einem offenen Brief kündigte der Graf vor einigen Wochen das Abschiedsalbum "Von Mensch zu Mensch" an. Unheilig bedanken sich damit bei allen, die ihnen über all die Jahre gefolgt sind und die Sprache des Grafen lieben. Am 10. September 2016 beendete er mit seiner Band seine finale Konzertreise. Die Emotionen und vielen Danksagungen der weit über 300.000 Konzertbesucher sind nicht spurlos an ihnen vorbei gegangen.

Seit Bekanntwerden seines musikalischen Abschieds haben die Fans ihren Emotionen freien Lauf gelassen und dem Grafen hunderte Geschenke und Danksagungen zukommen lassen. Einfach nur mit Worten "Danke sagen" wäre nicht die Art des Grafen. Daher hat er sich während der letzten Tour noch einmal ins Studio begeben und einige Songs komponiert.

"Von Mensch zu Mensch": 16 neue Lieder von Unheilig

Mit diesen Titeln thematisiert der Graf das Thema Abschied und sagt auf seine musikalische Art und Weise Danke. Mit Blick auf eine 17 Jahre währende, großartige Karriere, ist dies ein letztes musikalisches Geschenk an die Fans. 16 Lieder sind entstanden, die als Standard- oder als Deluxe-Version ab dem 4. September 2016 in den Regalen stehen werden.

Auf ein letztes Mal (Intro) Egoist Von Mensch zu Mensch Einer von Millionen Mein Leben ist die Freiheit Funkenschlag Ich würd' dich gern besuchen Ein wahres Glück Legenden Heimatlos Der Sturm Tausend Rosen Walfänger Krieger Ein letztes Lied

Ihr habt die Wahl zwischen einer Standard- und einer Deluxe-Version. Letztere enthält neben dem Mosaik Fan Poster auch die Bonus DVD "Ein letztes Mal" - 60 Minuten voller Impressionen der Unheilig-Abschiedstour mit Konzertbildern aus Frankfurt, Hamburg, Berlin und der allerletzten Show in Köln. Hier könnt ihr bestellen - und mit der digitalen Version zwei Songs direkt runterladen:

