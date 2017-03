Der Graf hat sich zwar aus dem Rampenlicht zurückgezogen, das heißt aber noch lange nicht, dass er in Vergessenheit gerät: Beim diesjährigen ECHO ist seine Band Unheilig nominiert und hat die Chance auf den renommierten Musikpreis. Wir gratulieren!

Unheilig nominiert als "Band Pop National"

In der Kategorie "Band Pop National" konkuriert Unheilig unter anderem mit Künstlern wie The BossHoss und Sportfreunde Stiller um den deutschen Musikpreis. Die Verleihung des ECHO 2017 findet am 6. April in der Messe Berlin statt. In diesem Jahr führen Sascha und Xavier Naidoo als Gastgeber durch die Preisverleihung mit großem Showprogramm. Die TV-Ausstrahlung seht ihr einen Tag später, am 7. April auf VOX.