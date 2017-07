Fast ein Jahr ist schon ins Land gezogen, seit Unheilig ihr Abschiedskonzert in Köln spielten. Viele haben sich eine Veröffentlichung dieses Live-Highlights auf DVD und / oder BluRay gewünscht. Wenn ihr zu ihnen zählt, folgen nun tolle Nachrichten - und noch mehr Neuigkeiten: Am 6. Oktober 2017 erscheint mit "Pures Gold" das Best Of-Album Vol. 2 von Unheilig. Die CD beinhaltet neben überarbeiteten Klassikern und beliebten Hits bisher unveröffentlichte Songs wie "Lass uns tanzen", "Der erste Schnee" und "Sterne Hoch". Außerdem erscheint in einer limitierten Fanbox das emotionsgeladene Abschiedskonzert vom 10. September 2016 als Live-Mitschnitt.

Der Graf möchte ein musikalisches Erbe hinterlassen

Nachdem Der Graf 2014 seinen Abschied bekannt gegeben hatte, wurde ihm bewusst, dass er ein musikalisches Erbe hinterlassen möchte. So produzierte er, wie während der vergangenen Tourneen auch, während der Zeit zu gehen–Tour neue Songs. Diese Tracks mit der unheiligen Handschrift sind bisher unveröffentlicht und für seine Fans und für einen anderen Künstler bestimmt. Aber dieser steht noch nicht fest. Den Wunsch des Grafen, eine Auswahl dieser bestimmten Songs unter Unheilig zu veröffentlichen, wird nun erfüllt. Weitere Informationen verraten wir euch in Kürze. Hier könnt ihr bereits vorbestellen:

Unheilig Album "Pures Gold"

▶ Bei Media Markt

▶ Bei Amazon