Vier Wochen vor der Veröffentlichung ihres zweiten Best Of-Albums "Pures Gold" präsentieren Unheilig einen ersten Vorboten: Ab jetzt könnt ihr den Song "Der Himmel über mir" hören. Das Lied ist komplett überarbeitet worden. "'Der Himmel über mir' ist ein wahrlich alter Song, der den Bandnamen und die Entstehung Unheiligs beschreibt", kommentiert Der Graf das Lied, das eine ganz tiefe Bedeutung für die Band hat.

"Pures Gold": das Best Of-Album Vol. 2 von Unheilig

Am 6. Oktober 2017 erscheint mit "Pures Gold" das Best Of-Album Vol. 2 von Unheilig. Die CD beinhaltet neben überarbeiteten Klassikern und beliebten Hits bisher unveröffentlichte Songs wie "Lass uns tanzen", "Der erste Schnee" und "Sterne Hoch". Außerdem erscheint in einer limitierten Fanbox das emotionsgeladene Abschiedskonzert vom 10. September 2016 als Live-Mitschnitt.

Unheilig Album "Pures Gold"

▶ Bei Media Markt

▶ Bei Amazon

▶ Bei Saturn