Im Spätsommer 2016 hat der Graf seine Karriere für beendet erklärt hat und den Abschied mit einem spektakulären Konzert im Kölner Rhein-Energie Stadion begangen. Nun gibt es ab dem 6. Oktober 2017 ein letztes musikalisches Lebenszeichen in Form eines zweiten Best Of-Albums, das in der limitierten Doppel-CD-Version "Rares Gold" und als Standard-Version mit "Pures Gold" betitelt ist.

"Pures Gold" und "Rares Gold": Das unterscheidet die beiden Versionen

Wie der Name schon sagt, beinhaltet "Rares Gold" Song-Raritäten, während das "Pure Gold" mit weiteren Hits aus dem reichen Musikkatalog von Unheilig aufwartet. Zudem erscheint das Werk in einem limitierten Box-Set. Es beinhaltet neben der Doppel-CD zusätzlich einen Unheilig-Schlüsselanhänger, eine Flagge, sechs Postkarten und vor allem: das gesamte Unheilig-Abschiedskonzert aus Köln auf DVD und BluRay.



Das erwartet euch auf den beiden Versionen

CD 1 ("Pures Gold" und "Rares Gold")

Zeit zu gehen Grosse Freiheit Lichter der Stadt Geboren um zu leben Mein Leben ist die Freiheit Zeitreise Mein Stern (MTV Unplugged) Lass uns tanzen Einer von Millionen Von Mensch zu Mensch Für immer Wie in guten alten Zeiten Unter deiner Flagge Glück auf das Leben Eisenmann Mein Berg Für mich soll's rote Rosen regnen (MTV Unplugged) Der Himmel über mir (Version 2017) Sterne hoch

CD 2 (nur "Rares Gold")

Sonnentag (Version 2017) Der erste Schnee Die Lebenden und die Toten Hexenjagd Schlaflos Lebensweg Das Leben ist meine Religion Die alte Leier Brief an dich Nachtschicht Schenk mir ein Wunder Wo bist du Schleichfahrt Schneller höher weiter Zinnsoldat Kalt Leblos Ein letztes Mal Lass uns tanzen (Instrumental)

