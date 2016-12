Am 22. Dezember startet der neue Disney-Film "Vaiana" in den deutschen Kinos und bringt Südsee-Feeling in die kalte Jahreszeit. In den USA ist "Vaiana" bereits in den Kinos angelaufen und hat am Thanksgiving-Wochenende den zweiterfolgreichsten Kinostart aller Zeiten hingelegt – direkt nach "Die Eiskönigin". Damit schoss das Ozeanien-Abenteuer, dort unter dem Titel "Moana", auf Platz 1 der US-Kinocharts.

Entdeckt die musikalische Welt der Disney-Filme mit Vaiana

Für alle ungeduldigen Disney-Fans gibt es die Möglichkeit, mit Vaiana auf musikalische Reise durch die Soundtracks der beliebtesten Disney Kinofilme zu gehen und zudem viele tolle Features zum Film "Vaiana" auf Spotify zu entdecken. Auf einer großen Disney Film-Weltkarte können virtuell die Filmhits wie "Aladdin" im Orient, "Mulan" in Asien oder "Der König der Löwen" in der afrikanischen Savanne angesteuert und Spotify-Playlists mit den schönsten Songs zum Film gehört werden. Auch in Ozeanien gibt es bei "Vaiana" mit "How far I’ll go" von Alessia Cara einen ersten Vorgeschmack auf die Filmmusik des internationalen Vaiana Soundtracks. Mehr folgt zur Veröffentlichung des deutschen Vaiana Soundtracks am 16. Dezember.

Behind the Scenes bei Vaiana: Dwayne Johnson im Studio

Im Bonus-Material werft ihr einen Blick hinter die Kulissen und erfahrt, wie der harte Action-Held Dwayne "The Rock" Johnson zum Halbgott Maui mutiert und im Studio den Gute-Laune-Song "You’re welcome" einsingt. Auch die weiteren Film-Charaktere von "Vaiana" lernt ihr in spezifischen Playlists besser kennen. Diese liefern nicht nur weitere Songs aus dem englischen Soundtrack, sondern auch zur jeweiligen Filmfigur passende Songs wie "Roar" von Katy Perry für die mutige Vaiana oder den lustigen "Chicken Dance", der natürlich in der Playlist von Hahn HeiHei zu finden ist.