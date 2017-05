Nach dem weltweiten Kinoerfolg von "Vaiana" veröffentlicht Disney jetzt die "Sing-Along Version" der beliebtesten Songs. Die deutsche Karaoke-Version zum VAIANA Soundtrack enthält die acht schönsten Songs des Animationsfilms als Instrumental-Version und ein Booklet mit allen Liedtexten. So können alle großen und kleinen Fans aus vollem Herzen mitsingen.

Tony®-Preisträger Lin-Manuel Miranda, Grammy®-Preisträger und Komponist Mark Mancina haben mit der Filmmusik zu Vaiana mitreißende Disney-Songs geschaffen, die perfekt im Einklang mit den südpazifischen Klängen harmonieren. Darunter auch der bewegende Titelsong "Ich bin bereit", den Helene Fischer interpretiert hat und der im Englischen als "How far I'll go"für einen Oscar® als "Best Original Song" nominiert wurde. Für alle Fans der englischen Disney-Soundtracks ist bereits eine Karaoke-Version des englischen Vaiana Soundtracks erschienen.

Zur Veröffentlichung des deutschsprachigen Sing-Alongs verlosen wir drei tolle Vaiana-Fanpakete bestehend aus der DVD, dem Original-Soundtrack und natürlich der brandneuen deutschen Karaoke-Version der Filmmusik auf CD. Einfach beim Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück erlebt ihr bald Vaianas großes Abenteuer inklusive Südseesounds bei euch zu Hause!

Teilnahmeschluss ist der 12. Mai 2017