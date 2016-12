Jetzt kommt ordentlich Wumms auf die Sound-Anlagen und damit Freude, Bewegung und Abwechslung in Kitas und Kinderzimmer. Die "Kita-Hits: Tanzen & Bewegen" zeigen, was die Kindermusikszene zu bieten hat und laden ein, auch neue Musik zu entdecken.

Ein Querschnitt durch die Kindermusikszene

Die 26 Songs sind eine bunte und abwechslungsreiche Kindermusik-Mischung und offenbaren eine große Bandbreite an musikalischen Stilen. Hier treffen vertraute Spiel- und Bewegungslieder auf moderne und frische Klänge. Namhafte Kinderliedermacher wie Volker Rosin ("Grashüpfer und Ente"), Reinhard Horn ("Lachen, singen, tanzen") oder Rolf Zuckowski ("Das eine Kind ist so, das andre Kind ist so") musizieren neben aufstrebenden Kindermusikhelden wie Deine Freunde ("Schokolade") und herrH, dessen Titel "Elefantenfunk" mit seinem ganz eigenen modernen Popmusikstil 2015 zum Kindertanz des Jahres gekürt wurde.

So vielseitig die musikalische Palette ist, so unterschiedlich sind auch die Musiker. Die YouTube-Stars Die Lochis begeistern mit ihrem Song "Lieblingslied". Der richtige Groove zum Mitwackeln kommt vom Körperklaus mit "Milchshake" und Donikkl steuert mit dem Kindergartensong "Aram Sam Sam" orientalische Klänge bei. Die Sommer-Hits der Hot Banditoz ("Veo Veo") und von Don Omar ("Danza Kudoro") versprechen musikalischen Sonnenschein und animieren zum Bewegen und Tanzen.