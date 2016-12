Frischer Wind bei Deutsche Grammophon: Víkingur Ólafsson feiert Album-Debüt beim Traditionshaus mit Werken von Philip Glass

"Seine Aufführungen, die Auswahl des Repertoires und seine Vorstellungen vom Klang der Aufnahmen bringen frischen Wind in die Welt der klassischen Musik",schwärmt Christian Badzura, Executive Producer bei Deutsche Grammophon Artists & Repertoire, über den kürzlich unter Vertrag genommen Pianisten Víkingur Ólafsson. Für sein erstes Album beim gelben Label wählte der junge Virtuose Klavier-Etüden von Philip Glass, welches passend zum 80. Geburtstag des Komponisten im Januar 2017 erscheint.

32 Jahre junge, gehört der isländische Pianist bereits zu den etablierten Künstlern in seiner nordischen Heimat. In Island bereits vier Mal zum Musiker des Jahres gekürt, erfährt Ólafsson auch internationale Anerkennung: Von der New York Times wurde er als "hervorragender Pianist" bezeichnet, von Piano News als "Riesentalent" betitelt. Auch kann er auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Vladimir Ashkenazy und Rafael Payare, seiner Landsmännin Björk und den Komponisten Mark Simpson und Philip Glass zurückschauen.

Dr. Clemens Trautmann, Präsident der Deutschen Grammophon, blickt mit freudiger Erwartung auf die kommende Zusammenarbeit: "Bei DG ist uns längst klar, dass Island ein Synonym ist für erstklassige musikalische Kreativität, und Víkingur ist eine der führenden Persönlichkeiten dort. Wir freuen uns darauf, seine musikalischen Fähigkeiten in Bezug aufs klassische wie auch aufs moderne Repertoire einem weltweiten Publikum zu präsentieren."