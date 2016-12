Weltweit hat Martina Stoessel als "Violetta" die Teenager-Herzen erobert. Nach dem großen Serienfinale im Disney Channel am 14.10.2016 findet die Geschichte der lebensfrohen Sängerin im Kino ihre Fortsetzung. Ab dem 3. November 2016 könnt ihr in den deutschen Kinos Violettas Entwicklung von hin zum neuen, selbstbewussten Star der Musikwelt in "Tini – Violettas Zukunft" mitverfolgen.

Zu diesem Anlass verlosen wir drei Fanpakete! Alle Vilu-Fans und Tinistas haben beim Gewinnspiel die Chance auf jeweils zwei Kinokarten für "Tini – Violettas Zukunft" sowie eine Deluxe-Edition von "The Best of Violetta" mit CD und Karaoke-DVD, mit der ihr euch noch mal die schönsten Momente der "Violetta"-Serie in Erinnerung rufen könnt.

Einsendeschluss ist der 2. November 2016.

Im neuen Kinofilm wird Violetta zu Tini

Im Film "Tini – Violettas Zukunft" reist Tini nach einer kräftezehrenden Tournee um die Welt. In Italien lässt sie inmitten von Sonne, Musik und neuen Bekanntschaften die Seele baumeln. Dabei lernt Tini den geheimnisvollen Caio (Adrián Salzedo) kennen und wird auf eine emotionale Achterbahnfahrt mitgenommen. Kann ihre große Liebe zu León (Jorge Blanco) solch einer Prüfung standhalten? Zwischen neuen Abenteuern, großen Gefühlen und toller Musik findet sie ihren Weg als Superstar Martina "Tini" Stoessel.

Seht hier das Video zur Single "Born To Shine" von Telenovela-Star Martina Stoessel mit einer kleinen Vorschau auf den neuen TINI-Film.