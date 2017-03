Fans von TINI aufgepasst: Ihr habt die Chance eurem Idol am 28. Februar 2017 ganz nahe zu kommen. Die Sängerin und Schauspielerin wird um 16 Uhr eine einstündige Autogrammstunde im Saturn in der Mönckebergstraße in Hamburg geben.

TINI freut sich schon auf euch, wie sie auf ihrem Instagram Account geschrieben hat:

Ich komme am 28!! Februar nach Hamburg und gebe im Saturn in der Mönckebergstraße 1 von 16:00 – 17:00 Uhr eine Autogrammstunde! Ich freue mich unglaublich auf euch Wer kommt vorbei? I am coming to Hamburg the 28th of February!!! And I will do a signing at the Saturn at Mönckebergstraße 1 from 4 – 5 pm! I am so excited to see you Who is coming? Ein Beitrag geteilt von Tini Stoessel (@tinitastoessel) am 27. Feb 2017 um 3:42 Uhr

Falls ihr nicht in Hamburg wohnt oder der Termin zu kurzfristig ist, habt ihr außerdem im Frühjahr die Chance, Tini Stoessel live zu erleben. Im Zuge ihrer "Tini – Got Me Started"-Tour kommt sie für einige Dates auch nach Deutschland.

8. April 2017, 14:00 und 18:00 Uhr – Schleyerhalle, Stuttgart

11. April 2017, 18:00 Uhr – Olympiahalle, München

16. April 2017, 14:00 und 18:00 Uhr – Lanxess Arena, Köln

17. April 2017, 18:00 Uhr – Barclay Card Arena, Hamburg

18. April 2017, 18:00 Uhr – Mercedes Benz Arena, Berlin

20. April 2017, 18:00 Uhr – König Pilsner Arena, Oberhausen

21. April 2017, 18:00 Uhr – König Pilsner Arena, Oberhausen

23. April 2017, 14:00 und 18:00 Uhr – Festhalle, Frankfurt

