Der "Boogie"-Tanz geht weiter: Volbeat geben neue Termine für die "Seal The Deal"-Tour im Spätsommer 2017 bekannt und kommen mit vier Open Air-Shows wieder nach Deutschland. Wer die Rocker und ihre Live-Show sehen will, der muss schnell sein. Der Vorverkauf für die Tickets startet morgen um 10 Uhr auf eventim.de.

Volbeat rocken im Live-Video "Seal The Deal"

Beginnen werden die Dänen am 23. August 2017 in Hamburg. Für alle Fans, die für Volbeat-Konzerte gerne weiterreisen, haben wir alle Termine in den Nachbarsländern mitaufgelistet. Und wer noch unschlüssig ist, der lässt sich von der Live-Performance und der Bühnenshow von Volbeat im Live-Video "Seal The Deal", das ihr oben sehen könnt, auf dem FortaRock-Festival in den Niederlanden überzeugen. Also, stellt euren Wecker rechtzeitig ein und sichert euch die begehrten Tickets!

Alle Volbeat Termine der "Seal The Deal"-Tour 2017 im Überblick:

23.08.17 Hamburg, Open Air Am Volkspark

24.08.17 Berlin, Waldbühne

26.08.17 DK-Kopenhagen, Telia Parken

28.08.17 Mönchengladbach, Sparkassenpark

30.08.17 CH-Thun, Stockhorn Arena

01.09.17 A-Graz, Austria - Messe Graz

03.09.17 Schweinfurt, Willy-Sachs-Stadion

05.09.17 NL-Eindhoven, Strijp

07.09.17 N-Oslo, Telenor Arena

09.09.17 S-Stockholm, Friends Arena

▶ Volbeat Tickets hier bestellen