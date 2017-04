Im Sommer stehen Volbeat in Nordamerika zusammen mit Metallica auf der Bühne, Anfang August kommen die Dänen dann wieder zurück zu uns: Beim diesjährgen Wacken Open Air vom 03. bis 05. August spielt die Band ihre einzige Festivalshow 2017 in Deutschland.

Einzige Festivalshow in Deutschland: Volbeat in Wacken

Das Metal-Festival in Schlewsig Hostein gehört zu einem der bekanntesten und größten Treffs für Freunde der harten Musik weltweit: Über 70.000 Besucher werden jährlich erwartet, das Festival findet 2017 bereits zum 28. Mal statt. Neben Volbeat werden in diesem Jahr auch Bands und Künstler wie Megadeth, Saltatio Mortis, Heaven Shall Burn oder Marilyn Manson Norddeutschland rocken. Wenn ihr dabei sein wollt, sichert euch eure Tickets lieber schnell, das Wacken Open Air ist ganz gerne mal recht fix ausverkauft!

Alle weiteren Volbeat Termine seht ihr hier:

23.08.17 Hamburg, Open Air Am Volkspark

24.08.17 Berlin, Waldbühne

28.08.17 Mönchengladbach, Sparkassenpark

03.09.17 Schweinfurt, Willy-Sachs-Stadion