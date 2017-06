"So innocent were the days, The taste of good memories, A bag full of hope that was only for me and you oh oh oh" singt Volbeat Frontmann Michael Poulsen im Song "Black Rose" vom 2016er Album "Seal The Deal & Let's Boogie" und schwelgt damit in Erinnerungen an vergangene Zeiten. Wie als Hommage an die Jugendjahre, veröffentlicht die Band nun ein Video zum Song im Comic-Stil.

Der Volbeat-Comic im Video "Black Rose"

Knallbunt und wild geht es im neuen Video "Black Rose" her: Kuriose Gestalten und echte Rockfans feiern in dem Musik-Comik bei einem Konzert von Volbeat, deren Comic-Alter-Egos dem Original in Sachen Rock-Attitude in Nichts nachstehen, zum Sound des Songs. DA streiten sich Muskelprotze, Altrocker fahren in aufgemotzen Karren Autorennen und im großen Finale gehts im Boxring heiß her.

Für den Track mit dem hymnenartigen Refrain haben die Dänen sich Unterstützung von der befreundeten Band Danko Jones geholt. "Wir haben den Song 'Black Rose' wieder und wieder geprobt, und jedes Mal hörte ich an dieser einen ganz speziellen Stelle Dankos Stimme in meinem Kopf", sagt Poulsen. Also rief er den Freund an, und Danko hatte auf Anhieb Lust. Das Ergebnis kann sich nun nicht nur hören, sondern auch sehen lassen!