Anfang August spielen Volbeat ihre einzige Festivalshow 2017 in Deutschland beim Wacken Open Air, knapp eineinhalb Monate später kommen die Dänen dann auf Europatour. In verschiedensten Open Air Locations spielen Volbeat aktuelle Songs wie "Black Rose" über Rockperlen wie "Deat But Rising" bis hin zu Klassikern á la "Heaven Nor Hell" live.

Erlebt Volbeat hautnah: VIP Tickets inklusive Meet&Greet

Die Tickets sind heiß begehrt, die ersten drei Shows in Hamburg, Kopenhagen und Berlin sind schon ausverkauft. Und Volbeat haben noch ein kleines Extra für die Fans in petto: Ab heute nachmittag (16 Uhr) gibt es für alle Konzerte der Eurapatour VIP-Pakete zu kaufen. Diese gelten zusätzlich zum normalen Ticket und beinhalten ein Meet&Greet mit der Band vor dem Konzert, eine Backstagetour durch ein Mitglied der Crew, ein exklusives Volbeat-Schmuckstück sowie früheren Einlass zum Konzertgelände, Getränkegutscheine, Schlüsselband und Autogramm. Mehr Infos findet ihr hier: ▶ Volbeat VIP-Paket

Alle Volbeat Termine der Eupatour seht ihr hier im Überblick:

23.08.17 Hamburg, Open Air Am Volkspark

24.08.17 Berlin, Waldbühne

26.08. Kopenhagen, Telia Parken, DK

28.08.17 Mönchengladbach, Sparkassenpark

30.08.17 Thun, Stockhorn Arena, CH

01.09.17 Graz, Messe Congress, AT

03.09.17 Schweinfurt, Willy-Sachs-Stadion

05.09.17 Eindhoven, Strijp-S, NL

07.09.17 Oslo, Telenor Arena, NOR

09.09.17 Stockholm, Friends Arena, SWE