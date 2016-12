Walking On Cars waren beim SWR3 New Pop Festival 2016 zu Gast und haben dort das Publikum begeistert. Mit Songs wie "Catch Me If You Can" und "Always Be With You" hat die Gruppe um Frontmann Patrick Sheehy ihre Live-Qualitäten unter Beweis gestellt und ein großartiges Set gespielt. Zu hören gab es auch den Song "Speeding Cars" aus dem aktuellen Album "Everything This Way", das das Debüt-Album der irischen Band darstellt. Mit ihrer Mischung aus melancholischen Pop-Melodien und rockigen Rhythmen treffen Walking On Cars absolut den Zeitgeist und machen jedes Konzert zu einem einprägsamen Erlebnis.

Mehr Infos zum Walking On Cars-Album "Everything This Way" gibt es hier.

Walking On Cars Album "Everything This Way"

