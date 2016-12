Walking On Cars tourten diesen Sommer erfolgreich durch Deutschland und bespielten Bühnen bei Rock Am Ring oder Circus Halligalli mit den Songs ihres Debüt-Albums "Everything This Way". Nun habt ihr die Möglichkeit auf ein exklusives Wohnzimmer-Konzert mit euren Lieblings-Iren: Das Amazon Music Newcomer Programm 2016 bietet die Möglichkeit, die "Speeding Cars"-Musiker via Voting zu euch nach Hause zu holen.

Jetzt mitmachen: Votet für Walking On Cars

Im Projekt werden zehn junge Künstler und Bands vorgestellt, die mit dem Titel Amazon Music Newcomer 2016 ausgezeichnet werden können. Alle Amazon-Kunden können für ihre Lieblings-Musiker voten. Fällt die Wahl am 14. Oktober 2016 auf Walking On Cars, steht die Band mit etwas Glück bei euch zu Hause. Votet jetzt über Amazon für die Band um Frontmann Patrick Sheehy, drückt Mitte Oktober 2016 die Daumen und freut euch über den hoffentlichen Sieg.

Mehr Infos zum Walking On Cars-Album "Everything This Way" gibt es hier.

Walking On Cars Album "Everything This Way"

