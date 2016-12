Herzlichen Glückwunsch an Walking On Cars. Die irische Band hat den Kampf um den diesjährigen Amazon Music Newcomer Award für sich entscheiden können. Fans und Musikliebhaber konnten zwischen zehn talentierten Künstlern und Bands abstimmen und so entscheiden, wer Newcomer des Jahres 2016 wird. Nicht nur die Gruppe um Frontmann Patrick Sheehy kann sich freuen - auch ein glücklicher Fan, der für Walking On Cars gevotet hat, geht als Gewinner hervor, denn die Band wird für genau einen Fan ein privates Wohnzimmerkonzert spielen. Wer leider nicht gewonnen hat, kann sich immerhin hier die ein oder andere Live-Performance von Walking On Cars ansehen.

WOW! We won the Amazon.de Newcomer Award! Thank you so much to all of our fans in Germany who voted for us! We'll be seeing one of you soon!