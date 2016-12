Ein wunderschönes Erwachen gab es am 27. Oktober 2016 mit der Indie-Rock-Band Walking On Cars. Denn wer zu früher Stunde das ZDF Morgenmagazin einschaltete, konnte sich über einen Live-Auftritt der Iren freuen. Die fünf Freunde aus Dingle, die auf einem musikalischen Höhenflug durchs Jahr 2016 rasten, performten ihren Hit "Speeding Cars". Dass Frontmann Patrick Sheehy mit seiner charakteristischen rauen Stimme überzeugte, könnt ihr euch oben im Video ansehen. Außerdem verriet die Band, wie sehr sie sich über ihren Besuch in Deutschland freut.

Walking On Cars kommen gerne zu Besuch: Deutschland-Konzerte in 2017

Bevor die Band ihren Auftritt begann, verrieten sie im kurzen Plausch mit Moderatorin Dunja Hayali, warum sie sich über ihre Einladung nach Deutschland immer besonders freuen: "Wir sind ja erfolgreich in unserer Heimat Irland aber Deutschland ist unser zweites großes Zuhause. Die Leute hier feiern unser Album und das freut uns sehr." Das Fünfergespann nahm sich dafür auch fünf Jahre Zeit und schrieb die emotionalen Songs in einem langen Prozess, bis sie vollends zufrieden sagen konnten: Hier ist es, unser Debüt-Album "Everything This Way". Die Hörer sind nun seit Mai 2016 im Genuss des Indie-Rock-Werkes und freuen sich besonders über die angekündigten Tour-Termine im Frühjahr 2017.

Konzerte von Walking On Cars:

