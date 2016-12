Mit ihrem aktuellen Album "Everything This Way" haben Walking On Cars weltweit für Begeisterung gesorgt. Auch live funktionieren die Songs der Platte bestens, wie die fünf Iren nun live beim ZDF@bauhaus im Bauhaus Dessau unter Beweis stellten. Tracks wie "Speeding Cars" und "Two Stones" performte die Band vor einem kleinen Publikum, das sich begeistert von der Show zeigte. Musikalisches Talent, ausgelassene Stimmung und großartige Songs - seht euch das Konzert jetzt in voller Länger an.

▶ Hier den kompletten Auftritt ansehen

Walking On Cars Album "Everything This Way"

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt

▶ bei iTunes

▶ Mehr Videos von Walking On Cars ansehen