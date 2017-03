Hits wie "Speeding Cars" und "Catch Me If You Can" befinden sich auf dem Walking On Cars-Album "Everything This Way", das ihr bei unserem großen Gewinnspiel ergattern könnt. Wir verlosen die Platte im Vinyl- sowie im CD-Format, damit ihr euch gleich auf die Deutschland-Tour der Band im März 2017 einstimmen könnt. Beantwortet einfach die Gewinnspielfrage und staubt mit etwas Glück das Album ab. Einsendeschluss ist der 16. Januar 2017.

▶ Hier geht es zum Walking On Cars-Gewinnspiel



Walking On Cars-Album "Everything This Way"

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt

▶ bei iTunes

▶ bei Spotify