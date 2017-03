Hits wie "Speeding Cars" und "Catch Me If You Can" live erleben? Hier erhaltet ihr die Chance, Walking On Cars bei einem ihrer anstehenden Konzerte in Berlin oder München zu erleben - und das völlig kostenlos. Beantwortet uns eine einfache Gewinnspielfrage und hofft auf die Glücksfee. Wir verlosen 1x2 Tickets für die Tourstopps an den folgenden Tagen:

02.03.2017 Berlin, Huxleys

09.03.2017 München, Backstage Werk

Die irische Band besucht im Rahmen ihrer aktuellen Tour noch weitere deutsche Städte. Eine Übersicht aller sieben Daten findet ihr im Termin-Bereich. Letzte Tickets für die Shows erhaltet ihr unter anderem bei Eventim. Im Gepäck haben Patrick Sheehy und Co. unter anderem die Songs ihres aktuellen Albums "Everything This Way". Wir wünschen euch viel Glück beim Gewinnspiel. Der Einsendeschluss ist der 28. Februar 2017.

▶ Hier geht es zum Walking On Cars-Gewinnspiel



Walking On Cars-Album "Everything This Way"

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt

▶ bei iTunes

▶ bei Spotify