Ihr wolltet schon immer einmal die Hits "Speeding Cars" und "Catch Me If You Can" von Walking On Cars live erleben? Dazu habt ihr nun die Möglichkeit: Am Mittwoch, den 15. März 2017 performen die sympathischen Iren im Rahmen der Deutschland-Premiere von You Are Wanted live im Sony Center am Potsdamer Platz in Berlin. Der Eintritt ist kostenlos. Und alle, die nicht in Berlin sein können - das gesamte Event wird via Livestream über das Facebook-Profil von Amazon Video und bei Bild.de ab 17:45 Uhr übertragen.

Walking On Cars live bei der Premiere von You Are Wanted

Gerade erst waren Walking On Cars auf Deutschland-Tour. An eine Verschnaufpause denken die Iren aber keineswegs, im Gegenteil: Sie wollen gemeinsam mit euch die Premiere der ersten deutschen Amazon Prime Serie feiern - und das mit gleich zwei Auftritten. Der Erste findet um 18 Uhr und gleich zu Beginn der Premierenshow statt. Um 19:30 Uhr endet das Event auf dem roten Teppich mit einer weiteren Performance von Walking On Cars.

You Are Wanted ist die erste deutsche Amazon Prime Serie

Am 17. März 2017 läuft mit You Are Wanted ein neues Format an, bei der sich sowohl die Besetzung als auch die Story sehen lassen können: Matthias Schweighöfer, Alexandra Maria Lara, Karoline Herfurth und Tom Beck sind Seite an Seite in der Thriller-Serie zu sehen. In der dreht sich alles um den Hotelmanager Lukas Franke (Matthias Schweighöfer), für den sich nach einem Hacker-Angriff auf seine persönlichen Daten alles verändert. Lukas nimmt die Verfolgungsjagd auf, um sein altes Leben wieder zu bekommen.

