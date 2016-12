Mit "Amore meine Stadt" veröffentlichen Wanda heute ein mitreißendes Livealbum samt Konzertfilm. Das Werk ist auf CD plus DVD oder CD plus Blu-Ray erhältlich und zeigt das Konzert der Band vom 22. April diesen Jahres aus der ausverkauften Wiener Stadthalle.

In Bologna zeigen Wanda, was das neue Album bereithält

Letzten Samstag waren hunderte Österreicher und Deutsche zu Besuch in Bologna. Die alte italienische Universitätsstadt mit ihren wunderschönen Gassen und schiefen Türmen war Schauplatz für ein ganz besonderes Konzert: Wanda haben im Teatro Il Celebrazioni die Amore an ihren Bestimmungsort gebracht. Auch wenn bereits nach dem Supportbands der Biervorrat in dem mit dunklelroten Samtstühlen ausgestatteten Theaters zur Neige ging, war die Stimmung im Saal ausgelassen: Schon mit den ersten Tönen stehen, tanzen, singen und lieben sich alle auf und vor ihren Sitzen, Weinflaschen werden herumgereicht, Sänger Marco Michael Wanda wirft es vor Überwältigung um. Amore für alle.

"Amore meine Stadt": Ein Album, 20 Songs und Live-Stimmung

Erstaunlich wie der Katalog dieser Band, der erst zwei Alben umfasst, eine derartige Kraft besitzt. Nahezu jedes Lied bereits ein Klassiker. Songs wie "Bologna", "Bussi Baby" und "1234" sind Hymnen für eine Generation, die der seligmachenden Euphorie des Rock'n'Roll entgegenfiebert und dafür auch gern mal übers Wochenende nach Italien fliegt und Tante Ceccarelli besucht. In weniger als einem Jahr wird das dritte Album von Wanda erscheinen und ein neues Kapitel der Bandgeschichte aufschlagen. Die frühe Phase der Band wird dann abgeschlossen sein. "Amore meine Stadt" soll ein Dokument sein. Eines, welches den gefühlten Zenit dieser verrückten, unfassbaren ersten Schaffensperiode von Marco, Manu, Christian, Ray und Lukas abbildet. Der Sturm und der Drang, der nach wie vor auf Konzerten zu spüren ist.

