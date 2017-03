Das Musikmagazin Intro wird 25 Jahre und hat aus diesem Anlass die fünf Österreicher von Wanda eingeladen unter dem Motto "Wanda plays Nirvana" mitzufeiern! Das lässt sich die Band, die mit dem Live-Album "Amore meine Stadt" und der dazugehörigen Tour gerade erst erneut ihre Rockstarqualitäten unter Beweis gestellt haben, nicht zweimal sagen.

Smells like Amore: "Wanda plays Nirvana" live

Am 31. März und am 1.April (kein Scherz) werden Wanda in Köln und Berlin mit dem Intro Magazin und allen Fans ein Stück Musikgeschichte schreiben und vielleicht auch Nirvana Klassiker wie "Smells Like Teen Spirit" und "Come As You Are" zum Besten geben. Die richtige Kurt-Cobain-Attitüde besitzt Wanda Frontmann Marco Michael ja schon längst: Wer könnte grungiger aussehen, während er rauchend auf der Bühne steht, sich am Boden wälzt oder nach Schnaps bettelt? Neben Wanda treten außerdem Soulwax bei dieser besonderen Geburtstagssause auf.

Die Termine für "Wanda plays Nirvana" bei "25 Jahre Intro Live" seht ihr hier im Überblick:

31.03. Köln, Live Music Hall ▶ Tickets

01.04. Berlin, Huxleys Neue Welt ▶ Tickets