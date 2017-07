Die fünf Österreicher von Wanda melden sich neun Monate nach der Veröffentlichung ihres Livealbum "Amore meine Stadt" zurück und kündigten via Social Media neue Musik an. Wobei "zurückmelden" nicht so ganz stimmt: Wanda waren nie weg.

Mit "Niente" erscheint das dritte Studioalbum von Wanda

Wie kaum eine andere Band leben die Fünf den Rock'n Roll und spielen Konzert nach Konzert, Tour nach Tour, Festival nach Festival. Ihre Anhängerschaft dankt es Ihnen mit ekstatischer Begeisterung, nirgends gibts mehr Amore als bei einem Wanda-Konzert, wenn tausende zwischen Weingläsern und Kippen "1,2,3,4 Es ist so schön bei dir" trällern. Nun gibts bald neue musikalische Hymnen: Mit "Niente" kündigen Wanda ihr drittes Studioalbum an. Der Titel fügt sich schonmal gut in die Wanda-Sphäre zwischen "Amore" und "Bologna" ein. Vorfreude!

Auf diesen Festivals könnt ihr Wanda im Sommer noch live erleben:

20. - 23.07. Deichbrand, Cuxhaven

15. - 17.08. FM4 Frequency Festival, St. Pölten

16. - 19.08. Chiemsee Summer, Übersee

09. - 10.09. Lollapalooza, Berlin