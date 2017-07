"0043" ist nicht nur die internationale Ländervorwahl von Österreich, sondern auch der Titel des neuesten Stücks von Wanda. Der fast zeitlupenartig anmutende Song greift die vertraut schöne Melancholie der Band auf, die Stimme von Sänger Marco Michael Wanda schwebt beinahe über der Musik und bezaubernde Streicher-Arrangements tragen uns aus dem Stück.

"Traurig schöne Kindheit in 0043"

Klingt im ersten Moment gar nicht so nach Wanda, diesen fünf Jungs in zerrockten Lederjacken, die mit ekstatischer Leidenschaft den Rock'n Roll leben. Und dann ist es doch wie immer: Wandas Musik holt einen ein - und lässt nicht mehr los. Mit bruchstückartigen Kindheitserinnerungen schafft "0043" nostalgische Bilder von einem verträumten Anderswo. Das Musikvideo vom österreichischen Filmemacher Florian Pochlatko unterstreicht dieses Flair: In Slow-Motion Aufnahmen sehen wir Wanda im Wald mit Dinosauriern kuscheln und kindliche Träume lebendig werden. So skurril diese Szenen auch wirken, unterstreichen sie doch Wandas Vorstellungen von einer einfacheren Zeit, gedankenloser und liebevoller, amore eben.

Im Amore-Mercedes, den man schon vom Cover des Debütalbums kennt, gehts vorbei an scheinbar endlosen Feldern und unzähligen, im Dunkel der Nacht blinkenden Windrädern: "Und deine Augen waren offen, langsam betroffen, einsam und fern."

"0043" ist die erste Single vom Wanda Album "Niente", welches am 06. Oktober erscheinen wird. Das insgesamt 12 Tracks umfassende neue Werk ist ab sofort vorbestellbar.

Wanda Album "Niente"

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music

▶ bei Spotify