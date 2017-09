Mit "Columbo" haben Wanda letzte Woche nach "0043" bereits die zweite Single samt Video von ihrem am 06. Oktober erscheinenden Werk "Niente" veröffentlicht. Die beiden Songs machen jetzt schon klar, dass das dritte Studioalbum der Band einiges zu bieten hat. Während "0043" zuerst mit musikalisch zeitlupenartigen Momenten überrascht nur um einen dann dann doch ganz Wanda-typisch nicht mehr loszulassen, gibts mit "Columbo" eine herrlich nonchalante Beziehungsgeschichte und einen Refrain, dem man nicht mehr aus dem Kopf kriegt.

Viele Extras auf der Limited Deluxe Edition von "Niente"

Doch nicht nur inhaltlich, sondern auch physisch macht "Niente" ziemlich viel her. So gibt das das neue Wanda Album in verschiedensten Versionen und mit allerlei Extras. Während die klassische Album CD sowie die mp3-Version 12 Songs umfassen, gibt es auch noch eine limitierte Deluxe Edition mit insgesamt 17 Titeln. Neben den Live-Versionen der Songs "Meine beiden Schwestern" und "Ich will Schnaps" vom Gurten Festival 2016, hält die Ltd. Deluxe Edition auch noch drei Bonussongs, inklusive der italienischen Version vom Wanda-Klassiker "Auseinandergehen ist schwer" vom Album-Erstling "Amore", bereit.

Schwarzes Gold, weißes Gold: Vinyl für alle

Auch die Vinylfans unter euch kommen voll auf ihre Kosten: Wanda veröffentlichen "Niente" gleich in zwei verschiedenen Versionen auf Schallplatte. Zum einen gibt es die klassische schwarze 180 Gramm Albumvinyl, die neben dem MP3-Code auch ein Fanposter beinhaltet. Zum anderen präsentiert die Band ihr neues Album auch in einer limitierten Vinyledition: Exklusiv bei Saturn gibt es die 1-fach Vinyl in weiß, welche durchnummeriert ist und ebenfalls mit MP3-Code daherkommt. Klassisches Schwarz oder Schneeweiß, ihr habt die Qual der Wahl. Egal welche Version später euren Plattenschrank vervollständig, die volle Dosis Amore gibts auf jeden Fall.

Wanda Album "Niente" vorbestellen

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt