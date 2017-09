Nach einem fulminanten Festivalauftritt beim Lollapalooza Festival in Berlin haben Wanda neue Tourdaten für das Frühjahr 2018 bekannt gegeben. Insgesamt17 Konzerte wird es in Deutschland, Österreich und der Schweiz zwischen März und April anlässlich der Veröffentlichung des kommenden Albums geben, das am 6. Oktober erscheint. Bei 17 Live-Terminen wird die Band rund um Michael Marco Wanda dann beweisen, warum ihnen der Ruf als großartige Live-Band vorauseilt. Alle Konzerte seht ihr hier im Überblick:

Wanda live auf "Niente"-Tour 2018

12.03.2018 Würzburg, Posthalle

13.03.2018 Wiesbaden, Schlachthof

15.03.2018 Hannover, Capitol

16.03.2018 Köln, Palladium

17.03.2018 Berlin, Max-Schmeling-Halle

20.03.2018 München, Zenith

21.03.2018 Dortmund, Phoenixhalle

23.03.2018 Lingen, Emsland Arena

24.03.2018 Hamburg, Sporthalle

01.04.2018 Zürich, Halle 622

03.04.2018 Fürth, Stadthalle

04.04.2018 Stuttgart, Beethoven Saal

07.04.2018 Wien, Stadthalle

11.04.2018 Ravensburg, Oberschwabenklub

13.04.2018 Leipzig, Haus Auensee

14.04.2018 Innsbruck, Dogana

19.05.2018 Graz, Kasematten

