Besonders unsere Jüngsten sind sehr neugierig. Wieso scheint die Sonne? Oder warum sind auf einmal alle Blätter gelb? Diese und viele andere Fragen stellen kleine Nachwuchsforscher uns Erwachsenen. Genau dafür ist die "Was ist Was Junior"-Reihe gemacht. Alle Kinder, die noch nicht lesen können oder es gerade erst lernen, können mit den spannenden Hörspielfolgen ihren Wissensdurst stillen.

Die Jahreszeiten machen unser Jahr bunt und abwechslungsreich. Während im Frühling die Blumen blühen, verlieren im Herbst die Bäume ihre Blätter. Im Sommer wird es heiß, im Winter schneit es. All diese Phänomene erklärt "Was ist was Junior" in lustigen Dialogen in der neuesten Hörspielfolge "Jahreszeiten" . Zusammen mit Rieke gehen die kleinen Entdecker auf eine Reise durch unser Jahr. Die Achtjährige erforscht für ein Schulprojekt die verschiedenen Jahreszeiten und bekommt dabei Hilfe von Opa, Finchen, ihrem Bruder Flo und vielen anderen. Dabei gibt es einiges zu entdecken, denn nicht nur wir Menschen stellen uns auf die verschiedenen Jahreszeiten ein. Auch Tiere und Pflanzen können sich perfekt an Sonne, Wind und Schnee anpassen.