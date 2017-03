Die besten Songs sind diejenigen, die sich zunächst vertraut anfühlen, aber etwas ganz Neues bringen. Welshly Arms veröffentlichen heute die Single "Legendary" und haben mit dem Track eine Indie-Rock-Hymne erschaffen, die alle Elemente eines Liedes hat, das man sein ganzes Leben irgendwie schon im Kopf hatte, es nur noch nicht wusste.

Dürfen wir vorstellen: Welshly Arms

Mit dem Sextett Weshly Arms darf hochkarätiger Label-Zuwachs bei Vertigo Berlin verkündet werden. Sam Getz (Gitarre/Gesang), Brett Lindemann (Keys), Jimmy Weaver (Bass), Mikey Gould (Drums) sowie Bri und Jon Bryant (Background Vocals) verbinden die Einflüsse alter Helden wie Jimi Hendrix, Otis Redding, The Temptations und Howlin Wolf mit dem Timbre neuerer Erfolgsacts wie The Black Keys, Hozier und The White Stripes. Aus diesen Einflüssen machen sie ihren ganz eigenen Signature-(Throwback)-Sound, irgendwo zwischen Blues, Rhythm und Soul und Garage Rock. "Als ich 14 war, hat mein Vater mir dabei geholfen eine Blues-Band zu gründen," so Frontmann Sam. "Wir spielten Fat Fish Blue, Savannah, Wilbert's Back als es hier noch eine richtige Blues-Szene gab. Wir spielten als Support für Mick Taylor (The Rolling Stones), John Mayall, Peter Green (Fleetwood Mac) … Diese Typen waren meine Helden."

Welshly Arms sind in der USA kein unbeschriebenes Blatt

Ihre kraftvollen Live-Performances bescherten der Band schnell eine Fangemeinde in ihrer Heimat Ohio und legten den Grundstein für den anschließenden nationalen Erfolg. 2016 folgten Auftritte auf dem legendären Kreuzfahrtschiff The Rock Boat sowie beim SXSW Festival, dem weltweit größten Festival Summerfest in Milwaukee sowie dem Festival Austin City Limits, dem LaureLive und vielen weiteren.

Die Musik von Welshly Arms kommt euch bekannt vor?

Könnte daran liegen, dass diverse Welshly Arms-Songs unter anderem bereits für das Netflix-Original "Sense8" sowie den Trailer zum letzten Quentin Tarantino-Streifen "The Hateful Eight" genutzt wurden. "Legendary" untermalt zum Beispiel die beliebte FOX-Show "Empire".

Welshly Arms Single "Legendary"

