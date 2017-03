Mit ihrer Single "Legendary" haben die Welshly Arms einen Song veröffentlicht, der ganz unauffällig zur Indie-Rock-Hymne avanciert ist. Nicht nur die beliebte FOX-Show "Empire" hat sich "Legendary" geschnappt, auch bei Spotify ist der Track mit über 1 Mio. Streams sehr beliebt.

Nun präsentiert die Band bestehend aus Gitarrist und Sänger Sam Getz, Keyboarder Brett Lindemann, Bassist Jimmy Weaver, Schlagzeuger Mikey Gould und den Background-Sängern Bri und Jon Bryant das Live-Video zum Song. In Schwarz-Weiß gehalten und mit reduzierterem Soundgewand als in der Single-Version kommt "Legendary (Live)" daher: "It's about to be legendary"!