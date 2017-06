Mit ihrem Hit "Legendary" haben Welshly Arms DIE Indie-Rock-Hymne des Jahres 2017 erschaffen, die auf allen Radiosendern hoch und runter läuft! Und so verwundert es nicht weiter, dass die Single mittlerweile mit über 1500 Plays #14 der Airplay-Charts erreicht hat, sowie #1 der iTunes Single Rock Genre und das seit sage und schreibe 12 Wochen durchgängig!

"Legendary" live: Welshly Arms kommen auf Clubtour im September

Die Welshly Arms mal live zu erleben, ist also längst überfällig. Wer beim diesjährigen Rock am Ring oder Rock im Park Ferstival dabei war, durfte schonmal in den Genuss dieser unfassbaren Power kommen, die Sam Getz, Brett Lindemann, Jimmy Weaver, Mikey Gould, Bri und Jon Bryant live versprühen. Mit ihrer einmaligen Mischung aus dreckigem Gitarren-Rock und souligen Background-Vocals hat sich die Band mittlerweile eine kleine, aber stetig wachsende Fangemeinde erspielt. Im September kommen die Welshly Arms bei uns auf Tour und treten in diversen Clubs und im Rahmen des NDR Soundcheck, SWR3 New Pop und des Reeperbahnfestivals auf.

Alle Welshly Arms Termine 2017 seht ihr hier im Überblick:



15.09. Göttingen, NDR Soundcheck Festival

16.09. Baden-Baden, SWR New Pop Festival

17.09. München, Ampere/Muffatwerk

19.09. Frankfurt, Zoom

21.09. Hamburg, Reeperbahnfestival

22.09. Köln, Luxor

23.09. Berlin, Frannz Club

26.09. Wien, Grelle Forelle