Durch ihren vielversprechenden Single-Erstling "Legendary" und ihren Live-Performances bei Rock am Ring und Rock im Park, haben sich die Welshly Arms bereits eine große Fanschar in Deutschland erspielt, die sehnsüchtig mehr musikalischen Stoff erwarten. Tadaa: Mit der "Legendary EP" veröffentlicht das Sextett aus Cleveland heute drei weitere, neue Songs.

Zwischen Blues, Rhythm&Soul und Garage Rock: Die EP "Legendary"

Neben dem bereits bekannten Titeltrack umfasst die EP auch das etwas seichtere Blues-Rock-Stück "Who We Are" und den Track "The Only", der mit seinen knarzigen Gitarrensoli und vollen Backup-Vocals ganz schnell ins Ohr geht. Den Abschluss der "Legendary" EP macht die nostalgisch anmutende Rocknummer "Never Be The Same". Alle Songs zeigen wieder einmal den eigenen Signature Sound der Band, der irgendwo zwischen Blues, Rhythm&Soul und Garage Rock liegt. Klingt, als wäre da noch viel kreativer Spielraum fpür mehr Welshly ARms Hits á la "Legendary". Dass die Band aus der Stadt der "Rock and Roll Hall of Fame" kommt, könnte also durchaus zur self fulfilling prophecy werden…

Welshly Arms "Legendary EP"

