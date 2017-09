Die Welshly Arms sind gerade auf Europatour und stehen in diesem Rahmen heute Abend in Frankfurt auf der Bühne. Im Gepäck haben Sam Getz, Brett Lindemann, Jimmy Weaver, Mikey Gould und Bri und Jon Bryant natürlich auch ihren Radio-Hit "Legendary". Den präsentiert die Band aus Cleveland nach der Singleveröffentlichung nun auch per Video in einer akustischen Form und gibt uns damit die perfekte Möglichkeit, uns aufs Konzert einzustimmen.

"Who We Are": Neuer Welshly Arms Song in akustischer Version

Das Original zu dem Indierock-Ohrwurm findet man auf der gleichnamigen EP "Legendary", die seit gut drei Wochen zu haben ist. Von der EP kommt auch das Blues-Rock-Stücks "Who We Are", das die Welshly Arms auch mit einem neuen Akustik-Video vorstellen. Im Clip von Nils d' Aulaire präsentiert die Band den Song mit dem eingängigen Refrain und vollen Backup-Vocals und liefert nach "Legendary" den nächsten Track mit starken Lyrics, den man immer vor sich hinsummen möchte...