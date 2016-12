Wendjas Album „POET & PROLET“ überzeugt mit locker hingelegten Raps mit Köpfchen, mit tiefer gelegten Poptracks ohne Castingkontrolle und brandheißen Beats zum Runterkommen. Schon 2013 veröffentlichte Wendja sein erstes Solo-Album, das auf #4 in Österreich chartete – danach braucht der junge Musiker erstmal eine Pause, um sich mit seiner eigenen Geschichte auseinanderzusetzen und seine Zerrissenheit zu reflektieren. Erlösung kommt mit der Rückbesinnung auf seine Wurzeln! Er arbeitet dabei verstärkt mit coolen Dance-Grooves, die er mit innovativen Elekro-Elementen verziert. Coole Sounds mischen sich mit ehrlichen Texten.

Die aktuelle Single „Abriss Austria“ tendiert zu HipHop-Beats im Club- und Partysound. Im fröhlich-frechem Ösi-Gossenjargon geht’s um Sex, Drugs und muffig, versoffene Skihütten. Also frei und rotzig um „Abriss Austria“! Wendja lässt dafür Drums und Bässe undergroundig grooven und pumpen. Er setzt mit seinem ironischen Proletenscharm die Abrissbirne an die feucht-fröhliche Aprés Ski Gaudi. Hier gibt es den brutal neuen Sound zu Skifahren, Schnaps, Sex und Joints. Das ist Wendja und das ist irgendwie total derb. „Abriss Austria“ halt!

Wer Wendja mal live sehen will, kann das bei der „Bad Guys Go To Hell“-Tournee von Sierra Kidd tun. Wendja tritt dort als Special Guest auf. Passend zur Tour bringt Wendja am 4. November auch noch eine EP mit fünf neuen Songs raus, die ein perfekter Vorgeschmack auf das 2017 erscheinende Album „POET & PROLET“ ist.

WENDJA

Die Single „ABRISS AUSTRIA“ erscheint am 04. November 2016.

Das Album „POET & PROLET“ wird am 03. Februar 2017 veröffentlicht.

WENDJA auf Tour

Do 17.11.2016 Frankfurt, Nachtleben

Fr 18.11.2016 Bremen, Kulturbahnhof

Sa 26.11.2016 Bochum, Matrix

So 27.11.2016 Köln, Underground

Do 01.12.2016 Berlin, Postbahnhof

Fr 02.12.2016 Rostock, Helgas Stadtpalast

Sa 03.12.2016 Hamburg, Nochtspeicher

So 04.12.2016 Hannover, Faust

Do 08.12.2016 Osnabrück, Kleine Freiheit

Di 13.12.2016 Stuttgart, clubCANN

Mi 14.12.2016 Konstanz, Kulturladen

Do 15.12.2016 Karlsruhe, Substage

Fr 16.12.2016 Nürnberg, Hirsch

Sa 17.12.2016 Regensburg, Antoniushaus

So 18.12.2016 München, Backstage