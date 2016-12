Wincent Weiss, der mit seiner aktuellen Single "Musik sein" gerade die Spitzenposition der erfolgreichsten deutschsprachigen Single in den Playlisten der Radiosender belegt, wird im Rahmen des Finales des Newcomer Contest Bayern am 08.10.2016 in der Würzburger Posthalle mit einem Award als bester Newcomer ausgezeichnet.

Der "Bayerische Musiklöwe" als bester Newcomer geht an Wincent Weiss

Bei dem Contest treten fünf Finalisten aus über 100 Bewerbungen live gegeneinander an. Neben dem Besten Newcomer Bayerns werden bei dem Wettbewerb herausragende Musiker in verschiedenen Kategorien aus Deutschland geehrt. Sie werden mit einem "Bayerischen Musiklöwen" ausgezeichnet, der im Rahmen der Veranstaltung verliehen wird. Im letzten Jahr erhielt Andreas Bourani in der Kategorie "Bester Künstler National" eine der begehrten Trophäen. Als "Bester Newcomer National" wird in diesem Jahr Wincent Weiss, der bereits als Support von Andreas bourani auf der Bühne stand, mit einem Bayerischen Musiklöwen ausgezeichnet.