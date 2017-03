Mit seiner Single "Feuerwerk" hat Wincent Weiss den Soundtrack für die vielen besonderen Momente und Emotionen des Lebens veröffentlicht. Der Song wird auf seinem Debütalbum "Irgendwas gegen die Stille" zu finden sein. Wer nicht bis zum 14. April warten möchte, wenn das Album erscheint, kann sich schon jetzt Wincents Musik in physischer Form nach Hause holen: Ab sofort gibt es den "Feuerwerk" 2-Track auch auf CD. Neben dem Song in der Single Version ist auch eine Akustik Version von "Feuerwerk" dabei. Ein Muss also, für echte Fans und CD-Sammler!

Wincent Weiss "Feuerwerk" 2-Track

