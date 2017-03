Nach einem Hit als Featuring-Partner und drei erfolgreichen Singles gibt es Wincent Weiss ab dem 14. April 2017 endlich auch in Albumlänge zu hören. Der Wahl-Berliner veröffentlicht dann sein Debüt "Irgendwas gegen die Stille" - was natürlich viel viel mehr ist, als lediglich "irgend etwas gegen die Stille". Die 13 Lieder des 24-Jährigen sind Geschichten und Momentaufnahmen aus dem Leben - in Songs und Arrangements gegossen, die man nicht mehr so leicht aus dem Kopf bekommt.

Wincent Weiss: Eine Erfolgsgeschichte

Schon 2015 war die warme Stimme von Wincent Weiss vielen bereits buchstäblich "unter die Haut" gegangen. Als Featuring Artist und Sänger des Elif-Songs "Unter meiner Haut" in der Platin-veredelten Version des DJ-/Produzentenduos Gestört aber GeiL. Danach folgte der erste Schritt in die Unabhängigkeit. Auf seiner Solo-Debüt-Single "Regenbogen" zeigte er sich erstmals als Pop-gewandter Songpoet. Die sich anschließende Liebeshymne auf die Musik, namentlich "Musik sein", avancierte zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Hits des vergangenen Jahres.

"Irgendwas gegen die Stille": 13 Mal Wincent Weiss

Doch damit nicht genug: Auch die aktuelle Single "Feuerwerk" schickt sich an, nahtlos in die Erfolgs-Fußstapfen der Vorgänger zu treten. Innerhalb kürzester Zeit explodiert der Song auf über 700 Plays im Radio, entert bereits am Wochenende der Veröffentlichung die Top 5 der iTunes-Charts. Die nun bereits in Startposition befindlichen Lieder auf "Irgendwas gegen die Stille" sind mal euphorisch laut, mal nachdenklich leise. Aber immer "unter die Haut". Ihr könnt sie jetzt schon vorbestellen.

