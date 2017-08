Nachdem die beiden Singles "Musik Sein" wie auch "Feuerwerk" aus seinem Album "Irgendwas gegen die Stille" jeweils Gold Status erreicht haben und man im bundesweiten Radio nicht an den beiden Liedern vorbeikam, gibt es ab heute die neue Single von Wincent Weiss. Der Song "Frische Luft" weht konträr zum schlechten Wetter eine frische Brise in die Herzen. "In meinen Songs kann ich mein Herz auf der Zunge tragen", so Wincent. "Das fällt mir im Leben eher nicht so leicht, da bin ich doch etwas schüchtern", gesteht er lachend. Zum Glück, möchte man meinen. Auf der Single enthalten ist zudem der Remix "Frische Luft (Boogieman & Pyke Remix)".

