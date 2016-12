Winnetou - Der Mythos lebt

RTL hat sich eine große Aufgabe vorgenommen: Die Neuverfilmung der legendären Winnetou-Filme. Zu Weihnachten werden drei Teile à 90 Minuten ausgestrahlt. Unter den Schauspielern befinden sich große Namen, wie Wotan Wilke-Möhring, der Winnetous Freund Old Shatterhand spielt, Jürgen Vogel und Mario Adorf. Die Ausstrahlung ist am 25., 27. und 29.12.2016.



Die stimmungsvolle Filmmusik hat Heiko Maile komponiert und mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg eingespielt. Maile schrieb schon Filmmusiken für diverse Tatort-Verfilmungen und für den Kinofilm "Die Welle". Außerdem ist er Teil der 80er Jahre-Band "Camouflage". Heiko Maile verwendete teilweise die alten Motive von Martin Böttcher in seinen Kompositionen. Dieser hatte für die mega-erfolgreichen Verfilmungen der 1960er-Jahre unvergessliche Melodien geschrieben.



Der Soundtrack enthält Auszüge aus den Musiken der drei Teile, mit einer Spielzeit von über 80 Minuten. Das parallel erscheinende eAlbum enthält noch zusätzlich 12 Bonustracks!



Werft einen Blick in die Aufnahmesession mit zwei zufriedenen Komponisten.







