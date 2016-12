Winterliches Wohlfühl-Album: "Ein Wintermärchen" verspricht stimmungsvollen Musikgenuss für Herz und Seele

Schöne Musik verwandelt jede Winterdepression in pure Sinnesfreude. Wenn das Bedürfnis nach Wärme und Wohligkeit wächst, ist man deshalb mit dem Album "Ein Wintermärchen" gut beraten. Das renommierte Filmorchester Babelsberg begleitet mit sinfonischem Glanz die musikalischen Auftritte von Stars wie Max Raabe, Cassandra Steen, Gregor Meyle, Katharina Thalbach, Thomas Quasthoff und Albrecht Mayer, die mit traditioneller Winter- und Weihnachtsmusik im Handumdrehen für gute Laune sorgen. Feierlich, fröhlich und märchenhaft - so klingen die bekannten Melodien, die auf diesem Album in ganz neuem Licht erstrahlen.

Max Raabe-Pianist und Komponist Christoph Israel hat einen charmanten Mix aus Filmmusik und vielen ungewöhnlichen Klangfarben und Stilmitteln geschaffen und entzündet damit ganz unwillkürlich eine erste, zarte Vorfreude auf die Vorweihnachtszeit. Ob mit Kammermusik, sinfonischer Opulenz oder filmreifen Klangschöpfungen - das Album hält viele musikalische Überraschungen bereit.