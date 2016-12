Ein Wintermärchen - Cassandra Steen in Weihnachtsstimmung

Leuchtende Kerzen, duftende Weihnachtsbäume und vielleicht sogar der erste Schnee - die Weihnachtszeit steht vor der Tür und lädt zur Besinnlichkeit ein. Für die richtige Festtagsstimmung darf natürlich auch die passende Musik nicht fehlen: Das Album "Ein Wintermärchen" vereint traditionelle Weihnachtslieder im neuen Gewand. Mit von der Partie ist auch Sängerin Cassandra Steen, die den Klassiker "Am Weihnachtsbaume" neu interpretiert hat. Erfahren Sie mehr über Cassandra Steen im Interview!





1. Was bringt Sie in Weihnachtsstimmung?



Sinkende Temperaturen, im besten Fall Schnee. Weihnachtslieder und Lichter.





2. Was sind Ihre Lieblingsplätzchen in der Weihnachtszeit?

Ausstecherle, Kokos Makronen & Spitzbuben.



3. Mit wem verbringen Sie dieses Jahr den Heiligen Abend?



Mit meiner Familie.





4. Was ist Ihre schönste Weihnachtserinnerung?



Die mit meiner Urgroßmutter. Sie war eine so tolle Frau und das Geschenke auspacken hat mit ihr immer viel Spaß gemacht.





5. Bringt bei Ihnen das Christkind oder der Weihnachtsmann die Geschenke?



Beide. :)





6. Wie sieht ihr Weihnachtsbaum aus?



Je nach Laune gibt es eine Farbe die überwiegt aber meistens bunt.





7. Was ist Ihr Lieblingsweihnachtslied?



Christmas Song & Let it Snow.





8. Wie sieht Ihr Festmahl aus?



Das kommt drauf an wo in der Familie gefeiert wird. Es gibt aber nie weniger als 4 Gänge.





9. Welche drei Dinge dürfen für Sie an Weihnachten nicht fehlen?



Ein Weihnachtsbaum, Glühwein und Weihnachtslieder.





10. Was wünschen Sie sich dieses Jahr zu Weihnachten?



Viel Zeit gemeinsam mit der Familie.