Bekanntermaßen löst sich Deutschlands erfolgreichste A cappella-Band, die Wise Guys, nach der noch bis zum Sommer 2017 laufenden, längst ausverkauften Abschiedstournee auf. Hinter den Kulissen wird weder von einer Reunion geträumt, noch wird der Abschied künstlich hinausgezögert. Im Juli des kommenden Jahres endet unwiderruflich die sehr erfolgreiche Ära der Vokalisten. Was das in den Musikern auslöst, haben die Wise Guys in zwei neue Lieder verpackt, die ab dem 18. November 2016 mit dem Album "Das Beste Komplett" erhältlich sind.

Über 250 selbstgeschriebene Songs haben Daniel "Dän" Dickopf, Marc "Sari" Sahr, Edzard "Eddi" Hüneke, Nils Olfert und Björn Sterzenbach in den vergangenen 25 Jahren aufgenommen und auf die Bühne gebracht. Die 40 Besten finden sich jetzt auf "Das Beste komplett". Das Komplett im Namen der Best Of kommt nicht von ungefähr: Alles, was die meisten Klicks im Netz hat, was sich die Fans immer wieder in den Konzerten wünschen und nicht zuletzt, was den Sängern persönlich wichtig ist, gehört zur Tracklist der ultimativen Werkschau:

Jetzt ist Sommer Nur für dich Wo der Pfeffer wächst Powerfrau Radio Mädchen lach doch mal! (Live) Latein Meine Deutschlehrerin Es ist nicht immer leicht Mittsommernacht Bei Ikea Paris Sing mal wieder Chocolate Chip Cookies Denglisch Relativ Jetzt und hier Im Flugzeug Du Doof! Früher Schiller Sonnenschein Ohrwurm Jetzt ist Sommer (Swing Version / Bonus Track) Deutsche Bahn Ein Engel Das Sägewerk Bad Segeberg Antidepressivum Ans Ende der Welt Liebelein Ein dickes Ding Selfie Wo bist du? Ich bin aus Hürth Jetzt ist deine Zeit Leise Schönen guten Morgen Facebook A cappella Kleine Männer Wir werden euch vermissen

Obwohl viele Songs der Wise Guys durch gut pointierte Wendungen und klugen Witz faszinieren, lassen sie sich nie auf die Rolle der Spaßmacher reduzieren. Denn ebenso stimmen die Vokalpopper ernstere, nachdenkliche Töne an. So unterschiedlich die einzelnen Tracks auch sind: Dass die Musiker keinerlei Instrumente benötigen - oder besser: ihre Stimmen als Instrumente nutzen - steht einmal mehr auf der Habenseite. "Das Beste Komplett" ist vorbestellbar und unter anderem hier erhältlich:

