Nachdem die Wise Guys am vergangenen Freitag bereits die Single "Wir werden euch vermissen" veröffentlichten, lassen die A cappella-Musiker ihren Melodien nun Bilder folgen. Seht oben im Player das Lyric-Video zum Dankeschön-Song und lasst euch von Daniel "Dän" Dickopf, Marc "Sari" Sahr, Edzard "Eddi" Hüneke, Nils Olfert und Björn Sterzenbach in die Vergangenheit entführen.

"Wir werden euch vermissen": Von den Anfängen bis heute

Im "Wir werden euch vermissen"-Clip seht ihr zahlreiche Fotos aus den vergangenen Jahren, die eure Lieblingsband ganz an ihren Anfängen, später mit beginnendem Erfolg und jetzt als A cappella-Superstars zeigen. In den Lyrics berichten die Musiker davon, wie alles begann und was danach kam. Und jemand ganz besonderes steht im Mittelpunkt des Songs: Ihr!

Die Single "Wir werden euch vermissen" ab jetzt | Das Album "Das Beste Komplett" ab 18. November 2016

"Wir werden euch vermissen" stammt aus dem Album "Das Beste komplett", das am 18. November 2016 erscheint. Das Komplett im Namen der Best Of kommt nicht von ungefähr: Alles, was die meisten Klicks im Netz hat, was sich die Fans immer wieder in den Konzerten wünschen und nicht zuletzt, was den Sängern persönlich wichtig ist, gehört zur Tracklist der ultimativen Werkschau.

Wise Guys Album "Das Beste Komplett"

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music