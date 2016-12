Der endgültige Abschied lässt zwar zum Glück noch bis Juli des kommenden Jahres auf sich warten, ein großes Dankeschön hat Deutschlands A cappella-Band Nummer 1 aber schon jetzt für euch. "Das Beste komplett" - oder anders ausgedrückt: 40 Mal die Wise Guys in Bestform gibt es ab jetzt zum immer wieder anhören auf CD, als Download und im Stream.

40 Mal pointierte Wendungen und kluger Witz

Das komplett im Namen der Best Of kommt nicht von ungefähr: Alles, was die meisten Klicks im Netz hat, was sich die Fans immer wieder in den Konzerten wünschen und nicht zuletzt, was den Sängern persönlich wichtig ist, gehört zur Tracklist der ultimativen Werkschau. Hinzu kommen zwei neue Lieder, von denen es "Wir werden euch vermissen" besonders in sich hat.

"Wir werden euch vermissen; damit sind wir nicht allein; es gibt tausend gute Gründe; dankbar für die Zeit zu sein", singen die Wise Guys in diesem neuen Song. Es ist ihr definitiver Schlussakkord: Bekanntermaßen löst sich Deutschlands erfolgreichste A cappella-Band nach der noch bis zum Sommer 2017 laufenden, längst ausverkauften Abschiedstournee auf. "Was für eine Reise, was für eine tolle Zeit", heißt es weiter im Song, der die vergangenen 25 Jahre Revue passieren lässt.

Ein Vierteljahrhundert Wise Guys

Das Kapitel Wise Guys steht für 16 Alben, fünf Goldene Schallplatten, einen ECHO, über zehn Millionen Klicks in den einschlägigen Internetportalen, über eine Million Konzertbesucher, den Weltrekord für das größte A Cappella-Konzert aller Zeiten und für unzählige Konzerte im gesamten deutschsprachigen Raum sowie in Großbritannien, Luxemburg, Frankreich, Polen, Kanada und den USA.

So unterschiedlich die einzelnen Tracks auf "Das Beste komplett" auch sind - die gemeinsame Klammer ist der hörbare Spaß, den die Wise Guys mit ihren Liedern haben. Dass sie dabei keinerlei Instrumente benötigen oder besser ihre Stimmen als Instrumente nutzen, steht einmal mehr auf der Habenseite. "Wir werden euch vermissen; und ihr uns vielleicht auch", heißt es in der letzten Nummer. Ganz bestimmt.