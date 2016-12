So beschäftigt ist Yoann Lemoine a.k.a. Woodkid, dass er erst jetzt, mehr als sechs Monate nach Erreichen des Gold-Status, anlässlich seines Besuches beim Michelberger Music Festival, die Zeit gefunden hat, seinen Award für mehr als 100.000 in Deutschland verkaufte Exemplare seine Debütalbums "The Golden Age" in Empfang zu nehmen.



Das Pariser Multitalent mit Wohnsitz in Williamsburg, New York ist weit davon entfernt sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Ob mit Regiearbeiten für befreundete Musiker, dem Soundtrack für den Film "Desierto" oder dem vielbeachteten Headliner-Auftritt beim diesjährigen Montreux Jazz Festival, fährt er fort sein breites Schaffensspektrum um weitere spannende Facetten zu erweitern.