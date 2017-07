"Ahead Of Myself (Audio)"

Die "Renegades"-Stars melden sich zurück: "Ahead Of Myself" heißt die neue Single von X Ambassadors und ist zugleich der erste Vorbote des neuen Albums der stimmgewaltigen Electro-Pop-Formation um Frontmann Sam Harris. Was hinter dem Track steckt, erklären die Ambassadors so: Es ginge darum: "die eigenen Fehler zu erkennen und dabei nicht zu verurteilen." Denn manchmal vertraue man Menschen, mache Versprechungen und müsse sich dann selbst eingestehen, dass man sich total dabei verschätzt hat. Wenn euch der Song ebenso begeistert wie uns, dann habt ihr am 17. August 2017 die Chance, die Band live im Lido in Berlin zu erleben.

X Ambassadors Single "Ahead Of Myself"

