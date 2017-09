X Ambassadors wollten etwas Unvollkommenes schaffen, das am Ende ziemlich perfekt geworden ist: Die Alternative-Band aus Brooklyn hat ihr Video zur Single "Ahead Of Myself" veröffentlicht. Darin begleitet ihr Sam Harris durch die Straßen von Rochester, eine Stadt im Bundestaat New York und Arbeitsort seines Vaters. Der Lead-Sänger singt den Track dabei live – ein besonderer Clou, wie er im Interview mit dem US-Magazin Billboard verriet: "Anstatt Playback zu singen, haben wir die Stimme während der Dreharbeiten wirklich aufgenommen. Wir wollten dadurch etwas Unvollkommenes, nicht Perfektes schaffen, denn genau darum geht es in dem Track".

Grund zum fröhlich sein: Neue Details zu Studio-Arbeiten von X Ambassadors

Das Video besticht durch seine Intimität, die Verletzlichkeit und Ehrlichkeit, weil Sam sich die Seele aus dem Leib singt, um das Thema des Tracks zu verdeutlichen: Es geht darum sich Ängsten zu stellen. Positiv stimmend ist deswegen das Ende des Clips: Sam läuft zielstrebig in ein Kino, dessen heutige Vorstellung "Joyful", zu Deutsch "fröhlich" heißt. Im Interview verriet der Musiker deswegen, dass dies eine Anspielung auf eine neue Single sein könnte. "Joyful" sei einer der Titel, der während der andauernden Studio-Arbeit für ein neues Albums entstanden ist. Genauere Informationen zu einem neuen Longplayer gaben sie noch nicht bekannt.

Vielschichtiges Engagement: Die Organisation des Cayuga-Sound-Festival 2017

"Joyful" trifft bei den X-Ambassadors nicht nur auf einen potenziellen neuen Song zu: Die Band ist neben ihren grandiosen Songs wie "Renegades", "Unsteady" und "Jungle" auch für das am 23. September 2017 stattfindende Cayuga-Sound-Festival verantwortlich. Dabei handelt es sich um ein Musik-Festival im Bundestaat New York, durch dessen Einnahmen die Entwicklung der Infrastruktur in ihrer Heimatstadt unterstützt werden soll. Auf diesen Zug sprangen weitere Künstler wie The Roots und K.Flay auf, die ebenfalls auf der Bühne stehen werden. Sam Harris und seine Band-Kollegen sind bekannt für ihr soziales und politisches Engagement, sodass sich der Lead-Sänger gegenüber Billboard auch zur politischen Situation in den USA äußerte und sein kritisches Statement zum amtierenden US-Präsidenten Donald Trump abgab. Das gesamte Interview gibt es online beim Billboard-Magazin für euch.

X Ambassadors Single "Ahead Of Myself"

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music