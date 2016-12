Meteorite - Video

Es glitzert: Der Lead-Sänger Olly Alexander hüllte sich für die Dreharbeiten des Videos zu "Meteorite" in einen glitzernden Overall. Genau wie mit ihren Singles "Shine" oder "King" erzeugt die britische Elektroband Years & Years auch mit ihrem neuen Track einen musikalischen Funkenschlag. Gut gelaunt, poppig und bunt: So hört und zeigt sich der neue Track, der auch Teil des Soundtracks zum neuen Film "Bridget Jones Baby" ist.

Tanzender Olly Alexander: Die Paraderolle im funkelnden Overall

Dass Sänger Olly Alexander eine Rampensau ist, zeigte er bereits in der Erfolgs-Serie Skins. Auch tanzend haben wir den Briten schon im Video zu "Desire feat. Tove Lo" gesehen. Im neuen Clip wird wieder fleißig abgezappelt - in neonfarbiges Licht getaucht oder in der Menge singend. Überzeugt euch selbst und genießt den glitzernden Meteoriten-Schauer.

Years & Years Album "Communion"

